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Власти Афганистана пообещали забивать женщин камнями за измену

Власти Афганистана пообещали забивать женщин камнями за измену

Верховный лидер Талибана (движение признано террористическим и запрещено в России) Хибатулла Ахундзада объявил, что группировка начнет применять свою интерпретацию фундаменталистских законов в Афганистане, включая восстановление публичной порки и забивания камнями женщин за прелюбодеяние.

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