Власти Афганистана пообещали забивать женщин камнями за измену

Верховный лидер Талибана (движение признано террористическим и запрещено в России) Хибатулла Ахундзада объявил, что группировка начнет применять свою интерпретацию фундаменталистских законов в Афганистане, включая восстановление публичной порки и забивания камнями женщин за прелюбодеяние.