Взбесившиеся дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО с их жёнами в Челябинске. Военные с женами вышли на улицу и ждали такси, где были атакованы группой пьяных и вооруженных битами детей мигрантов, без причины начавших оскорблять женщину.
Бойцы СВО с жёнами были атакованы мигрантами в Челябинске (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Может я не в курсе совсем, НО если бы в Барнауле кто нибудь дернулся на коренных их бы испиздили хором и никто бы не сомневался. У нас тут всё очень толерантно, НО не дай Бог....
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23 час.
ГД
Геннадий Денисюк-Жуков
как можно избить бойца сво? они ж с оторванной крышей оттуда возвращаются. чё за шняга??
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23 час.
ТБ
Татьяна Бут
Не надо их сажать. Нужно лишать гражданства, если оно есть, и выселять на историческую родину вместе с родителями. Дети, это отражение родителей.
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20 час.
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