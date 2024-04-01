Страна и люди
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Страна и люди

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ФНС: 539 тысяч россиян имеют счета за границей

ФНС: 539 тысяч россиян имеют счета за границей

Более 500 тысяч российских резидентов имеют банковские счета за рубежом. Таковы данные Федеральной налоговой службы.

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Комментарии
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И куда смотрит президент и правительство. Вместо того чтобы вложить эти деньги в свою экономику, а это почти 30% всего бюджета страны, они  разместили деньги во враждебных государствах, спонсируя закупку ими вооружения против нашего СВО. Значит все они подлежат аресту как вредители нашей страны, подрывающие её экономику.
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