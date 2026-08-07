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Нижегородская правда

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Неизвестный напал с домогательствами на нижегородку в Московском районе

Неизвестный напал с домогательствами на нижегородку в Московском районе

В Нижнем Новгороде на местную жительницу со спины напал неизвестный посреди улицы. Мужчина схватил пострадавшую за грудь и несколько раз сжал ее, сообщает в своем MAX-канале «Кровавая Барыня» Ксения Собчак.

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