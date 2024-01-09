Президент Владимир Путин встретился с семьей героя России из Смоленской области

Родственники Александра Бичаева вместе с президентом присутствовали на богослужении в Рождественскую ночь Семья Героя России из Смоленской области Александра Бичаева вместе с президентом Владимиром Путиным приняла участие в Рождественском богослужении.
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