Обозреватель Ракитский: история с взрывчаткой в иконах показала лицо Украины

Украинское руководство не гнушается использовать самые грязные методы, чтобы нанести удар по России. У киевского режима давно не осталось ничего святого: в стране арестовывают священников, а террористы прячут и провозят взрывчатку даже в иконах.
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