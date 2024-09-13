Свердловские врачи спасли 22-летнего мужчину с ожогами 35% поверхности тела от расплавленного термопластика.
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Свердловские врачи спасли 22-летнего мужчину с ожогами 35% поверхности тела от расплавленного термопластика.
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