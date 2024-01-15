Третья мировая?

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Комментарии
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Natalija Osminina
Мочить пора гегемона. Всем миром!
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12 час.
Александр Салтановский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81
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8 час.
а
айрат
Иранцы молодцы! Настучали по тупой башке гегемону!
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