Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Одну бывшую братскую, ныне враждебную республику, тоже снабжали, вооружали, науськивали и в конце концов подтолкнули ...Запад продолжает ...
  • Серж Южанин
    А зря...«Газпром» не стан...
  • Серж Южанин
    Сотрудники СБУ на...

Защитник Донбасса «Варяг»: Никто не может точно предсказать, когда Украина "дёрнет за чеку"

Защитник Донбасса «Варяг»: Никто не может точно предсказать, когда Украина "дёрнет за чеку"

Один из организаторов Русской весны в Донбассе, ополченец ДНР, лидер общественной организации «Русские социалисты Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг») в интервью News Front о ситуации на линии фронта и текущем внутреннем состоянии Донецкой Народной Республики- С чем связано очередное обострение на линии боевого соприкосновения? Как сейчас складывается обстановка на фронте и внутри самого Донецка? - На фронте мы видим очередное обострение, которое, если говорить открыто, практически никогда не прекращалось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх