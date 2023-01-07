Депутат Госдумы прокомментировал признание Резникова о роли НАТО в украинском конфликте

Глава Минобороны Украины Алексей Резников словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, признал, что в противостоянии с Россией «альянс воюет Украиной», заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, признал, что в противостоянии с Россией «альянс воюет Украиной», заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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