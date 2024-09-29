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Петербургский дневник

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Эксперты: цены на готовое жилье стагнируют

Эксперты: цены на готовое жилье стагнируют

За месяц квартиры подорожали всего на 0,4% Стоимость вторичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России остается стабильной, и аналитики не ждут существенных колебаний цен, пишет издание «Коммерсантъ».

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