Эксперты: цены на готовое жилье стагнируют

За месяц квартиры подорожали всего на 0,4% Стоимость вторичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России остается стабильной, и аналитики не ждут существенных колебаний цен, пишет издание «Коммерсантъ».
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