Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    с каждого приезжающего по умолчанию брали задаток на случай выдворения, чтобы это происходило за собственный счёт нар...Мигранта, снявшег...
  • Анатолий Рябенко
    Пугачёва своим поведением подняла порядочную тучу пыли, которую глотают рабы и холопы России, вскормившие мерзенькую ...Бойцы СВО потребо...
  • Сергей Евдокимов
    Оскорбить женщину словом проститутка может только униженный и оскорбленный , никчемный мужичонка , даже не мужичонка,...Бойцы СВО потребо...

Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Юрий Кот В СМИ сообщают, что глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх