Сегодня в Новоаннинском районе простятся с погибшим на Украине Виталием Золотухиным. 57-летний мужчина в августе этого года решил подписать контракт, не предупредив об этом родных, и отправился в зону СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня в Новоаннинском районе простятся с погибшим на Украине Виталием Золотухиным. 57-летний мужчина в августе этого года решил подписать контракт, не предупредив об этом родных, и отправился в зону СВО.