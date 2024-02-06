Вооруженные силы Украины практически в открытую применяют запрещенные международными конвенциями средства вооружения, в том числе химическое оружие кустарного или промышленного производства, на линии фронта в зоне специальной военной операции.
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