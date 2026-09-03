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Voyah Taishan вышел на российский рынок: цена гибридного кроссовера — от 8,85 млн рублей

Voyah Taishan вышел на российский рынок: цена гибридного кроссовера — от 8,85 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи флагманского гибридного кроссовера Voyah Taishan. Новинка стала крупнейшей моделью марки и уже доступна для заказа у официальных дилеров.

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