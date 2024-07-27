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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о Барко в «Спартаке»: «Большие вопросы по сумме. Откуда такой ценник за игрока со слабой статистикой? Амарал уже купил Угальде за безумные деньги»

Корнеев о Барко в «Спартаке»: «Большие вопросы по сумме. Откуда такой ценник за игрока со слабой статистикой? Амарал уже купил Угальде за безумные деньги»

Сообщалось, что красно-белые заплатили 14 миллионов евро за футболиста. «Во-первых, Барко – это не игрок основы «Ривер Плейт», так что по сумме трансфера есть большие вопросы.

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