Мостовой уже не только тащит «Локомотив», но и не пустил «Балтику» обскакать «Зенит». Через неделю Андрей сразится с бывшим клубом

Первую победу в этом сезоне одержал сегодня «Локомотив», благодаря единственному голу вчерашнего зенитовца Андрея Мостового в ворота «Балтики» на выезде в матче 7-го тура РПЛ в Калининграде - 1:0! Мост провел на поле весь матч, гол забил на 85-й, автором голевой передачи стал форвард путейцев Николай Комличенко, появившийся на замену впервые с начала мая.