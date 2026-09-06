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Спорт Уик-Энд

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Мостовой уже не только тащит «Локомотив», но и не пустил «Балтику» обскакать «Зенит». Через неделю Андрей сразится с бывшим клубом

Мостовой уже не только тащит «Локомотив», но и не пустил «Балтику» обскакать «Зенит». Через неделю Андрей сразится с бывшим клубом

Первую победу в этом сезоне одержал сегодня «Локомотив», благодаря единственному голу вчерашнего зенитовца Андрея Мостового в ворота «Балтики» на выезде в матче 7-го тура РПЛ в Калининграде - 1:0! Мост провел на поле весь матч, гол забил на 85-й, автором голевой передачи стал форвард путейцев Николай Комличенко, появившийся на замену впервые с начала мая.

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