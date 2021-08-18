В Роспотребнадзоре назвали срок перехода COVID-19 в разряд сезонных заболеваний

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов полагает, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда будет достигнут коллективный иммунитет на уровне 80% .