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В Роспотребнадзоре назвали срок перехода COVID-19 в разряд сезонных заболеваний

В Роспотребнадзоре назвали срок перехода COVID-19 в разряд сезонных заболеваний

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов полагает, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда будет достигнут коллективный иммунитет на уровне 80% .

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