ФБК: вся правда об иностранном агенте и экстремисте

Мосгорсуд удовлетворил административный иск прокуратуры Москвы и признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (признаны в России НКО-иноагентами), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями.