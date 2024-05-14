Экономист Коваленко: возвращать ипотеку досрочно выгодно при ставке от 8%

Возвращать ипотеку досрочно выгодно, когда ставка по ней выше 8%. Об этом "Газете.Ru" сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.
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