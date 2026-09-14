Беляев: погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две молодые девушки

Погибшими при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижнекамск 13 сентября оказались две молодые девушки, заявил мэр города Радмир Беляев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Каллас: США полто...
- Зеленский: нужны ...
- NYT: США будут уб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым