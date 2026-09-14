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Газета.ру

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Беляев: погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две молодые девушки

Беляев: погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две молодые девушки

Погибшими при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижнекамск 13 сентября оказались две молодые девушки, заявил мэр города Радмир Беляев.

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