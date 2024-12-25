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Пивоваров обжаловал в Верховном суде РФ штраф за нарушение закона об иноагентах

Пивоваров обжаловал в Верховном суде РФ штраф за нарушение закона об иноагентах

Журналист Алексей Пивоваров обжаловал в Верховном суде России постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, который был назначен ему в июне за неуказание им соответствующей маркировки в интернет-публикациях.

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