На Украине запустили электронную систему для переработки конопли

Система позволит вернуть стране лидерство "в сфере промышленной конопли" Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему "е-Конопля", призванную упростить процессы выращивания и переработки промышленной конопли.
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