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На Украине запустили электронную систему для переработки конопли

На Украине запустили электронную систему для переработки конопли

Система позволит вернуть стране лидерство "в сфере промышленной конопли" Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему "е-Конопля", призванную упростить процессы выращивания и переработки промышленной конопли.

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