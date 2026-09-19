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Выплаты по ОСАГО меняются с 19 сентября, почему после ДТП могут заплатить больше

Выплаты по ОСАГО меняются с 19 сентября, почему после ДТП могут заплатить больше

С 19 сентября в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов, которые используются при расчете выплат по ОСАГО.

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