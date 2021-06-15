ИскусствоТуризмХудожник Ханс Зацка (Hans Zatzka) Художник Ханс Зацка (Hans Zatzka) – австрийский живописец, автор просто огромного количества картин в «салонном стиле».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛидияЖивопись для женщин, здесь есть всё, что так мило её сердцу, и красота, и ангелочки, и цветочки, всё как в раю. Люблю этого художника, даже думала, что это женщина, и сегодня снова пересмотрела всё, что нашла в сети.zorbel белкинНеги и нежности невообразимо много! Чудесно!Комментировать
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