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Аморим про 3:0 с «Лечче»: «Красивая победа «Милана». В Италии умные тренеры – иногда трудно понимать, что они задумали. Я прислушиваюсь к игрокам – в больших командах это нужно уметь»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Лечче» в Серии А – 3:0. «Красивая победа, мы хорошо контролировали игру и хорошо оборонялись.

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