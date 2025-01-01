Вторая жизнь крышечек и стаканчиков из-под сметаны и десертов: экономия и креатив – лайфак для хозяек Ольга БезродняяКрышечки и стаканчики из-под сметаны, йогуртов и других продуктов, благодаря своему удобству и многофункциональности, могут обрести вторую жизнь на вашей кухне и не только.