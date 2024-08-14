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Экс-депутат Рады Мосийчук*: Потеря Покровска в ДНР станет ужасом для ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук*: Потеря Покровска в ДНР станет ужасом для ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская сторона понесет колоссальные потери, если Покровск (ранее — Красноармейск) будет отдан ВС РФ.

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