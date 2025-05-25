📹❗️Момент удара малозаметного БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по одному из складских помещений (вероятно, в районе логистического узла или предприятия по сборке БПЛА) в Киеве.
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📹❗️Момент удара малозаметного БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по одному из складских помещений (вероятно, в районе логистического узла или предприятия по сборке БПЛА) в Киеве.