RT: ученые из России нашли соединения для избирательной терапии рака

Ученые из ИТМО и Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова синтезировали химические соединения, которые могут избирательно уничтожать раковые клетки и при этом почти не затрагивать здоровые, сообщили RT в пресс-службе ИТМО.
Ученые из ИТМО и Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова синтезировали химические соединения, которые могут избирательно уничтожать раковые клетки и при этом почти не затрагивать здоровые, сообщили RT в пресс-службе ИТМО.
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