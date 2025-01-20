О втором пришествии Трампа

Сегодня Трамп должен таки стать во второй раз президентом и по сему случаю выносим в отдельный пост отличный комментарий к посту Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис Мои комментарии - курсив.
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