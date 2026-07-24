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Царьград

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В селе Красная Горка вандалы разбили мраморный крест на могиле

В селе Красная Горка вандалы разбили мраморный крест на могиле

На кладбище, расположенном в селе Красная Горка Воротынского округа, зафиксирован акт вандализма. Местные жители, прибывшие для посещения могил своих родственников, обнаружили, что на одном из захоронений был вырван и разбит массивный мраморный крест.

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