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Спорт Уик-Энд

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Суд принял решение по Анне Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит»

Суд принял решение по Анне Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит»

Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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