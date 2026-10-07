Суд принял решение по Анне Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит»

Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.