Как ломали Советский Союз

Контрреволюция В 1987 году, когда программа радикального реформирования Советского государства вступила в решающую стадию, Горбачёв дал определение этой программы: Перестройка – многозначное, чрезвычайно ёмкое слово.
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