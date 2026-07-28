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Аргументы недели

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Пожары породили на юге Франции опасное природное явление

Пожары породили на юге Франции опасное природное явление

Юго-запад Франции охвачен беспрецедентными лесными пожарами, которые породили редкое и чрезвычайно опасное атмосферное явление — пирокумулонимбусы, также известные как «огненные» или «огнедышащие» облака.

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