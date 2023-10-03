В Национальном парке Сочи обнаружен браконьерский схрон оружия

В Верхнесочинском лесничестве обнаружили арсенал браконьеров - балаган для ночевки, вышку для выслеживания дичи и замаскированный тайник с оружием и патронами без документов, сообщили в пресс-службе Национального парка Сочи.
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