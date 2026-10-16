Бельгия намерена поставить Украине десять истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщает агентство Belga.