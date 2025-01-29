Microsoft от своего не отступит — создатели игр для Xbox Series X должны в обязательном порядке поддерживать Xbox Series SС момента выхода Xbox Series S в 2020 году консоль подвергалась критике из-за своей сравнительно низкой производительности.
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