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«Арсенал» не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму». Пирс Морган о «канонирах»

«Арсенал» не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму». Пирс Морган о «канонирах»

«Над «Арсеналом» издеваются команды, которые поняли, что наша полузащита и атака весьма мастеровиты, но слабы в физическом плане.

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