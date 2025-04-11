Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 вычислил и помог уничтожить пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрытый в частном жилом доме на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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