В контексте всей этой тревожной кутерьмы за нашей восточной границей и милитаристского возбуждения, охватившего как непосредственных руководителей польского государства, так и многих его граждан, одурманенных пропагандой и ослепленных идей "поставить на кон" судьбы Польши и ее народа, один из моих хороших знакомых спросил меня, будет ли у нас война? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Понимаешь, сказал он, я всегда считал, что принадлежу к поколению поляков, которого война никогда не коснется, но сегодня я в этом уже не уверен.