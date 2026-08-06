В контексте всей этой тревожной кутерьмы за нашей восточной границей и милитаристского возбуждения, охватившего как непосредственных руководителей польского государства, так и многих его граждан, одурманенных пропагандой и ослепленных идей "поставить на кон" судьбы Польши и ее народа, один из моих хороших знакомых спросил меня, будет ли у нас война? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Понимаешь, сказал он, я всегда считал, что принадлежу к поколению поляков, которого война никогда не коснется, но сегодня я в этом уже не уверен.
Так дело не пойдет. Россия устала сдерживать себя — Запад получит по полной
Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот почему, когда происходит шторм или над страной проносится ураган, то никакие средства защиты не действуют. Тогда и нашим ВС надо пронестись по всей, оставшейся хохло-бандеровской территории ураганом и поставить жирную точку в окончании пятилетней войны. Ведь это в наших силах, тем более наша Армия и Флот сегодня лучшие в мире!!!
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1 м.
Андрей М
Юрий Золотарев
Дай Бог нашим врагам СМЕРТИ от их же собственной злости и глупости!
Надо быть реалистом! Враги у России были, есть и всегда будут! А нам нужно просто не расслабляться!
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Хотите окончание войны , так верните всё что пытались взять у России назад на свои места . В противном случае потеряете более половины Запада
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1 м.
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