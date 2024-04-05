Ещё три СНТ в Новосибирской области получили качественную связь от МегаФона

Ещё больше новосибирцев смогут провести время на даче предстоящим летом, не беспокоясь, что окажутся отрезаны от всемирной паутиныОператор МегаФон обеспечил быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью три СНТ в Новосибирской области, запустив новое телеком-оборудование в непосредственной близости от них.
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