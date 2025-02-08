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Россиян предостерегли от авторизации через ботов в Telegram

Россиян предостерегли от авторизации через ботов в Telegram

Ни один надежный сервис не просит авторизовываться через Telegram-бота или отправлять коды подтверждения в какие-то сторонние чаты, предостерег россиян эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.

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