В Пентагоне прокомментировали появление авиации России у границ США

США не видят угрозы в полетах русских самолётов у границ, заявили в Пентагоне.Министерство обороны США не считает полёты самолётов ВКС России вблизи американской территории чем-то необычным, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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