19,04,25 Липцы Позиционные боевые действия в районе Липцев. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ Хамви в посёлке Липцы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
19,04,25 Липцы Позиционные боевые действия в районе Липцев. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ Хамви в посёлке Липцы.
Свежие комментарии