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Царьград

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Путин призывает задействовать атомный потенциал для укрепления России

Путин призывает задействовать атомный потенциал для укрепления России

Президент Владимир Путин на заседании к 80-летию атомной отрасли России подчеркнул важность использования атомного потенциала для модернизации экономики и обороноспособности.

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