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ВСУ применяют танки Abrams и Leopard в боях за Новоивановку в Курской области

ВСУ применяют танки Abrams и Leopard в боях за Новоивановку в Курской области

ВСУ используют западную тяжелую и легкую технику в боях за Новоивановку в Курской области. В ход идут переданные Украине американские танки «Абрамс» и немецкие «Леопарды».

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