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Сладков: политики Киева сдают коррупционеров в команде Зеленского для Трампа

Сладков: политики Киева сдают коррупционеров в команде Зеленского для Трампа

В Киеве политики и активисты уже проводят переговоры с членами будущей администрации президента США Дональда Трампа и составляют списки, разоблачающие коррупционеров в штате украинского лидера Владимира Зеленского.

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