Советский интернационал: следует ли о нём ностальгировать?

1. К вопросу о том, кто кого кормил в СССР. Рассчитать это непросто, так как помимо прямых денежных дотаций в бюджеты союзных республик многое зависело от того, по каким ценам и сколько им поставляли товаров (потребительских продуктов, энергоносителей и так далее).