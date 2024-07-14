Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Советский интернационал: следует ли о нём ностальгировать?

Советский интернационал: следует ли о нём ностальгировать?

1. К вопросу о том, кто кого кормил в СССР. Рассчитать это непросто, так как помимо прямых денежных дотаций в бюджеты союзных республик многое зависело от того, по каким ценам и сколько им поставляли товаров (потребительских продуктов, энергоносителей и так далее).

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