На Украине семьи военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизации

Митингующие на Майдане Незалежности. Фото Ян Доброносов/telegraf.com.ua В Киеве и в других украинских городах прошли акции протеста, организованные родственниками военнослужащих, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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