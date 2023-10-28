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На Украине семьи военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизации

На Украине семьи военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизации

Митингующие на Майдане Незалежности. Фото Ян Доброносов/telegraf.com.ua В Киеве и в других украинских городах прошли акции протеста, организованные родственниками военнослужащих, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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